Spektakulärer Unfall in Sankt Augustin Busfahrer zweifelt technischen Defekt vor Gericht an

Sankt Augustin/Siegburg · Der Fahrer eines Linienbusses, der im November 2022 durch eine Ladenpassage in die Wand einer Moschee in Sankt Augustin raste, wurde in Siegburg wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Was er und Zeugen dazu sagen.

25.04.2024 , 18:00 Uhr

In der rückwärtigen Mauer einer Moschee kam der Bus erst zum Stehen. Foto: Peter Kölschbach

Von Dylan Cem Akalin und Paul Kieras