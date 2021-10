Auszeit für betreuende Angehörige : Café Fröhlich in Sankt Augustin feiert zehnjähriges Bestehen

Café Fröhlich

Das Café Fröhlich der evangelischen Kirchengemeinde Menden und Meindorf öffnet jeden Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Kirche in der Von-Galen-Straße 28 in Sankt Augustin. Es richtet sich an Menschen mit Demenz auch außerhalb von Sankt Augustin. Je Nachmittag ist ein Unkostenbeitrag für Bastelzubehör, Essen, Getränke und Ausstattung in Höhe von 25 Euro zu zahlen. Er wird von der Pflegeversicherung erstattet. Die Betreuung findet durch ehrenamtliche Fachkräfte sowie geschulte Helferinnen und Helfer statt. Anmeldung und weitere Informationen erteilt das Gemeindebüro unter 02241/312160.