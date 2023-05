Campus Niederpleis Der Schulhof der Realschule Niederpleis ist neu gestaltet

Ein halbes Jahr dauerte die Erneuerung von Belagsflächen, Treppenanlagen und Beleuchtung auf dem Schulhof der Realschule in Niederpleis. Eine Rampe für eine barrierefreie Verbindung von Schulhof und dem restlichen Campus ist ebenfalls entstanden. Sitzmöglichkeiten bieten zwei Baumkarrees in der Mitte des Schulhofes und eine umlaufende Sitzmauer, die erhalten blieb und mit Sitzauflagen aufgewertet wurde. Laut Angaben der Stadt können nun auch Gruppenarbeiten oder Unterrichtseinheiten in diesen Bereichen stattfinden. Dieses Angebot werde, so Schulleiterin Monika Mattke, von den Schülern und Lehrern schon jetzt gerne genutzt.