Nach verschobener Ratssitzung in Sankt Augustin CDU fordert Entschuldigung der SPD

„Als Ampel waren wir nicht mit der Verschiebung einverstanden“, hatte Grünen-Fraktionsvorsitzender Martin Metz Anfang Juli dazu gesagt. In seinen 20 Jahren in der Politik habe er noch nicht erlebt, auch nicht in Krisensituationen, dass eine Sitzung verschoben wurde. „Aber natürlich hat der Bürgermeister das Recht, das zu tun“, so Metz. Mit dem Antrag auf Prüfung bei der Kommunalaufsicht sollte sichergestellt werden, dass die Entscheidungen, die der Rat in der auf den 3. Juli verschobenen Sitzung treffe, rechtssicher seien. Das sei wesentlich, denn auf der Tagesordnung stand auch die Wahl des neuen Ersten Beigeordneten und dessen Ernennung zum Vertreter des Bürgermeisters. „Wir wollten sichergehen, dass die Wahl und die Beschlüsse, die an Fristen gebunden waren, nicht aufgrund formaler Fehler angefochten oder unwirksam werden könnten“, erklärt Knülle.