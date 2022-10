Team des Allgemeinen Sportvereins Sankt Augustin : Cheerleader ohne Pompons und Klischees

Sankt Augustin Die Jaguars Cheerleader vom ASV Sankt Augustin sind in zehn Jahren von ein paar Begeisterten zu vier Teams mit insgesamt 80 Mitgliedern angewachsen. Eines davon ist deutschlandweit sogar einzigartig.

Ohne Pompons, dafür aber mit sehr viel Disziplin und bei Jungs und Mädels immer gefragter: Die verschiedenen Teams der Jaguars Cheerleader vom Allgemeinen Sportverein Sankt Augustin (ASV) trainieren mehrmals die Woche hart. Die Sportart, die ihre Ursprünge beim Football in den USA hat, ist mittlerweile auch in Deutschland als rhythmischer Sport zu kurzen Musiksequenzen bekanntgeworden.

„Anders als in Amerika trainieren wir aber nicht für ein bestimmtes Team, sondern für Meisterschaften, bei denen wir gegen andere Cheerleader-Teams antreten”, berichtet Trainerin Lena Odenthal. Das große Ziel sei es, einmal an den Weltmeisterschaft teilnehmen zu können. Bei der Deutschen Meisterschaft haben die Jaguars schon einmal mitgemacht, diese aber leider nicht gewonnen. Hinzu kommen noch Auftritte auf Events wie zum Beispiel Geburtstagen. „Wir erfüllen dabei nicht das Cheerleader-Klischee mit Pompons, sondern wir machen reinen Cheer-Dance”, erklärt die erfahrene Trainerin die hier noch eher ungewöhnliche Sportart.

„Gegründet haben wir uns bereits 2011 aus einem Zusammenschluss mehrerer aktiver Cheerleader”, berichtet Trainerin und Mitbegründerin Nina Sommerfeld. Schon seit ihrem elften Lebensjahr übt sie Cheerleading aus und war bis zur Gründung der Jaguars auf hohem Niveau in Leverkusen unterwegs. „Wir sind zu Weltmeisterschaften geflogen und ich war in einem Team, das immer Deutscher Meister geworden ist”, schwärmt sie in Erinnerungen. Mit 16 hätten sie und weitere Mitglieder von einem eigenen Verein in der Augustiner Umgebung geträumt: „Eine Freundin hat schließlich herumtelefoniert und dank des Engagements des ASVs hat es schließlich hier geklappt”, erzählt sie.

Zwei- bis dreimal pro Woche treffen sich die unterschiedlichen Teams, um eine Mischung aus Akrobatik, Tanz, Bodenturnen und Pyramiden zu trainieren. „Die Jury schaut, wie sauber die Choreografie ist, wie hoch die Personen geworfen werden, wie schwierig die Abfolge ist, was es beim Bodenturnen zu sehen gibt, ob es nur ein Flic-Flac ist oder sogar einer mit Salto”, erklärt Trainerin Nina Sommerfeld die Kriterien, auf die bei Meisterschaften ein besonderes Auge gelegt wird. „Mir gefällt besonders die Vielfalt am Cheerleading, wie zum Beispiel die Sprünge, bei denen man hoch in die Luft geworfen wird”, berichtet Celina Ley, die bereits seit vielen Jahren Mitglied bei den „Jags” ist. Zum Rhythmus der sogenannten Counts - das sind englische Zählrhythmen, die von eins bis acht gehen - führen die Cheerleader synchron eine Choreographie durch. Bei jeder Zahl muss die gesamte Gruppe das Gleiche machen. So heben sie beispielsweise bei „eins” alle gleichzeitig ihre Beine hoch oder drehen sich bei „zwei” als Team zur Seite. „Dadurch ist die Musik etwas gewöhnungsbedürftig, denn die einzelnen Parts dauern nur zehn bis 15 Sekunden”, sagt die 25-Jährige.

Zäher Beginn

Doch mittlerweile gehen 19 motivierte junge Cheerleader - darunter auch einige Jungs - mit und ohne Handicap gerne jeden Sonntag zur Inklusionsgruppe. „Mir gefällt besonders, dass hier einfach jeder willkommen ist”, berichtet die 13-jährige Jana Rätz, die einen angeborenen Herzfehler hat. Durch eine Schulfreundin sei sie auf die Gruppe aufmerksam geworden. Die Herausforderung für Trainerin Nina Sommerfeld besteht darin, die Choreographie so anzupassen, dass wirklich jeder mitmachen kann: „Wir haben jemanden im Rollstuhl dabei, und dann muss ich schauen, dass wir die Höhe so umbauen, dass am Ende wieder alles gleich ist.” Ein weiteres Beispiel sei ein Mädchen mit halbseitiger Lähmung, dessen unbeweglichen Arm dann eben jemand anders für sie justiere. „Beim Inklusionsteam beobachte ich, dass hier keine so hohe Fluktuation herrscht, wie in anderen unserer Teams - hier will keiner mehr aufhören”, freut sich die engagierte Trainerin.