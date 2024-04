Zeit für das erste Eis Cherry-Love und Kiwi-Ananas – hier macht Eisessen glücklich

Rhein-Sieg-Kreis · Am Wochenende soll das Wetter sommerlich werden. Spätestens dann ist für viele Menschen der Zeitpunkt für das erste Eis der Saison. Auch in den Eiscafés laufen schon die Vorbereitungen für den erwarteten Ansturm. Und das bieten die Betreiber in diesem Jahr.

05.04.2024 , 18:00 Uhr

Das Eiscafé Garibaldi in der Siegburger Fußgängerzone erwartet am Wochenende viele Gäste. Foto: Anna Ingerberg

Von Inga Sprünken und Tim Werner