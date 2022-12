Impfungen gegen Corona : Die Impfangebote im Rhein-Sieg-Kreis enden

Das Impfzentrum des Rhein-Sieg-Kreises an der Kinderklinik in Sankt Augustin kurz nach der Eröffnung. Foto: Meike Böschemeyer

Rhein-Sieg-Kreis Der Rhein-Sieg-Kreis stellt seine Impfangebote ein. Die Impfstellen in Sankt Augustin und Meckenheim schließen am Samstag die Türen, der Impfbus ist an diesem Freitag zum letzten Mal unterwegs.



Fast genau zwei Jahre nach der ersten Impfung stellt der Rhein-Sieg-Kreis seine Impfangebote gegen das Coronavirus ein. Am Freitag macht das Impfmobil zum letzten Mal Station – in Windeck. Die beiden Impfstellen in Sankt Augustin und Meckenheim sind am Samstag zum letzten Mal geöffnet.

324.000 Spritzen verabreichten Ärzte und medizinisches Personal in dieser Zeit insgesamt, etwa 288.500 Impfungen fanden im Impfzentrum in der Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin und nach dessen Schließung in der Impfstelle in Sankt Augustin statt, 11.500 Impfungen in der Impfstelle in Meckenheim und rund 24.000 Impfungen wurden mobil verabreicht. Das teilt der Rhein-Sieg-Kreis zum Abschluss der Impfungen mit.

Zwischen drei und zwölf Mitarbeiter waren danach abhängig vom erwarteten Andrang mit dem Impfbus unterwegs, das im gesamten Kreisgebiet im Einsatz war. Am stärksten wurde dieses Angebot durch die Altersgruppe der 55- bis 73-Jährigen nachgefragt.

2021 begann der Rhein-Sieg-Kreis mit den Angeboten des mobilen Impfens. Damals wurden bis zu 604 Impfungen an einem Impfort durchgeführt, parallel zum Angebot des Impfzentrums in Sankt Augustin. In Spitzenzeiten war das Impfzentrum zwölf Stunden an sieben Tagen in der Woche geöffnet; je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes wurden täglich 1800 bis 2000 Impfungen auf zehn Impfstraßen verimpft.