Ankündigung der Bundespolizei : Helikopter fliegen bald vermehrt über der Region

Sankt Augustin Die Fliegergruppe der Bundespolizei aus Sankt Augustin hat angekündigt, dass ab kommendem Montag für knapp vier Wochen abends Helikopter über die Region fliegen werden. Grund zur Sorge besteht aber nicht.

Ab Montag, 26. September, bis einschließlich Donnerstag, 20. Oktober, werden über dem Rhein-Sieg-Kreis vermehrt Helikopter der Bundespolizei Flüge in der Dunkelheit absolvieren. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Grund dafür ist, dass die Pilotinnen und Piloten des diesjährigen Ausbildungslehrgangs ihre Nachtflugausbildung in diesem Zeitraum absolvieren werden. Hier lernen die angehenden Piloten, wie sie sich in Zukunft bei der Suche nach vermissten Personen, Fahndungen oder bei der Hilfe bei schweren Katastrophen zu verhalten haben.