Theaterrevue in Sankt Augustin Das Ensemble Vielfach sieht im Reisen nicht nur Freude und Erfüllung

Reiselust und Reisefrust – das ist das Thema, dem sich das Laienensemble Vielfach unter Leitung von Eva Barbara Klein in einer Theaterrevue unter dem Titel „Hier und dort – Sehnsuchtsort“ widmet. In einzelnen Szenen geht es um die Frage, finde ich mein Glück eher im vertrauten Zuhause oder im selbst gewählten Paradies in der Ferne?