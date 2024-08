Festmeile auf der Kölnstraße Nach vier Jahren gibt es wieder ein Hangelarer Spektakel

Der Grund liegt unter anderem an den hohen Kosten, die auch den Werbekreis wieder herausgefordert haben. „Viele Leistungen sind in diesem Jahr dreimal so teuer wie noch vor fünf Jahren“, berichtet Brecht-Kalus. Das habe ja schon letztes Jahr dazu geführt, das Hangelarer Spektakel ausfallen zu lassen. „In diesem Jahr haben wir entschieden: Entweder wir machen es wieder richtig oder gar nicht“, sagt Müller. In Zahlen: Es mussten 30.000 Euro mehr ins Budget als sonst. Die Kosten für Auf- und Abbau der beiden Bühnen und dazugehörige Technik seien in den vergangenen Jahren ebenso explodiert wie die Lohnkosten bei den Sicherheitsdiensten. „Und dann kommen noch die enormen Energiekosten hinzu“, sagt die Werbekreis-Vorsitzende. Ohne das Entgegenkommen der Firma wäre es dem Werbekreis schwergefallen, das alles finanziell zu stemmen.