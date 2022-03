Frisch entdeckt : Das Restaurant Gut Großenbusch liegt in malerischer Landschaft

Neu auf Gut Großenbusch: Serviceleiterin Natalie Kräckel und der stellvertretende Küchenchef Eric Mühlenberg. Foto: Barbara Frommann/BARBARA_FR0MMANNN

Sankt Augustin Am grünen Rand von Sankt Augustin liegt der Golf Course Bonn, eingebettet in eine malerische Landschaft. Anja Siemens-Fischer und ihr Bruder Karl-Gustav leiten das Familienunternehmen in zweiter Generation.

Neben dem 18-Loch-Golfplatz nebst Driving Range gibt es ein Hotel mit acht Doppelzimmern (124 Euro) und sechs Einzelzimmern (83 Euro, beide Preise inklusive Frühstück) sowie das Restaurant Gut Großenbusch. „Natürlich sind auch Nichtgolfer bei uns ganz herzlich willkommen“, sagt Chefin Anja Siemens-Fischer.

Im Restaurant verstärken jetzt die neue Serviceleiterin Natalie Kräckel und der neue stellvertretende Küchenchef Eric Mühlenberg das Team. Die 32-jährige Restaurantfachfrau absolvierte ihre Ausbildung im Bad Godesberger Insel Hotel, arbeitete danach im Bonner Königshof, im Rheinhotel Dreesen und im Maritim Hotel. Seine Ausbildung zum Koch machte der 36-jährige Mühlenberg im Landgasthaus Steinsmühle in Bad Münstereifel und arbeitete anschließend im Traditionshaus Zur Lindenwirtin Aennchen, im Strandhaus bei Astrid Kuth und im Rheinhotel Dreesen. Mühlenberg ist zudem ausgebildeter Pâtissier.

Das Gut Großenbusch verfügt über fünf Bereiche im klassisch-eleganten Clubhaus-Stil mit zentraler Bar, zwei Kaminen, Konzertflügel und insgesamt 150 Plätzen. Mahagoni sowie Sitzpolster und Teppichböden in verschiedenen Grüntönen prägen das Ambiente. Zwei Terrassen mit Blick auf die Golfanlage bieten weiteren 100 Gästen Platz.

Auf der Karte stehen Vorspeisen wie etwa das getrüffelte Sellerie-Rahmsüppchen (acht Euro), Vegetarisches wie der Kräuterpfannkuchen, gefüllt mit einem Ragout von Pilzen, Tomaten und Lauchzwiebeln (16,50 Euro), Hauptgerichte wie die Hirschmedaillons in Preiselbeersoße mit Brüsseler Sprossen und Kartoffelkroketten (30,20 Euro) oder gebratener Wolfsbarsch auf Peperonatagemüse und Rosmarinkartoffeln (27 Euro). Werktags gibt es zudem einen täglich wechselnden Mittagstisch (12-14.30h): Hauptgang und Dessert für 11,50 Euro.

Gezapft werden Gaffel Kölsch und Bitburger Pils (0,2l je 1,80 Euro), aus der Flasche kommen Weizenbiere von Erdinger (0,5l je 3,80 Euro). Zur Wahl stehen zwölf offene Weine (0,25l je 6,30 Euro) sowie 31 Flaschenweine ab 17,50 Euro, z. B. Grauburgunder Eichstetter Herrenbuck von Friedrich Kiefer (Kaiserstuhl) für 21,50 Euro oder „Wildcard“ aus Shiraz und Cabernet Sauvignon von Peter Lehmann (Barossa Valley, Australien) für 23,50 Euro. In der alkoholfreien Abteilung ist besonders der „Golfer“ beliebt, eine Mischung aus Bitter Lemon und Pink Grapefruit (0,4l für 4,20 Euro).