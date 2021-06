Verkehrschaos : Defekte Ampelanlage sorgt für Stau in Sankt Augustin

In Sankt Augustin sorgte eine defekte Schrankenanlage für Probleme. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin In Sankt Augustin reihten sich die Autos am Mittwochnachmittag in langen Schlangen. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot ausrücken, um das Verkehrschaos in den Griff zu bekommen.



Rote Ampeln, hupende Autos und diskutierende Menschen. In Sankt Augustin herrschte am Mittwochnachmittag großes Verkehrschaos. Schuld war die defekte Ampelanlage an der großen Hauptkreuzung von Bonner Straße und Arnold-Janssen-Straße. Die Schranken standen auf Halbmast, die Ampeln zeigten rot.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zur Kreuzung aus, um die Lage in den Griff zu bekommen und den Verkehr zu regeln. Trotz des Einsatzes der Beamten stauten sich die Autos in alle Richtungen in langen Schlangen und warteten darauf, endlich den Schienenweg passieren zu dürfen.

(ga)