Oster-Deko-Tipps von Experten aus der Region Moderne Hasen und begehrte Pflanzen

Der Winter hat nun lange genug den Himmel und die Natur in Grau gehüllt. Der Frühling kleidet das Umfeld so langsam wieder in alle Farben des Regenbogens und schenkt den Gemütern neue Motivation, vor die Haustür zu gehen - vor allem, wenn in den Gärten bald wieder Osterhasen Eier und Süßigkeiten versteckt haben, die es zu suchen gilt. Ostern und Frühlingsbeginn gehen Hand in Hand und so auch die Dekoration, die das Erwachen von Natur und Gemüt nach dem langen Winter begleitet. Floristen und Dekorations-Experten aus dem Rhein-Sieg-Kreis erzählen dem GA, welche Farben und welcher Osterschmuck in diesem Jahr besonders beliebt sind.