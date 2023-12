Glosse: Rituale zur Weihnachtszeit Der Christmas Cake gehört dazu

Sobald das Piano-Intro von Vonda Shepards „This Christmas“ erklingt, weiß ich: Die Weihnachtszeit hat begonnen. Ihr klarer, melodiöser Stil und die gefühlvolle Verbindung von Pop und Jazz drücken genau die richtige Emotion aus, die Assoziationen von glitzerndem Kerzenschein und roten Schleifen erzeugt, und man meint gar den Duft von Zimt, Orangenschalen und gebrannten Mandeln wahrzunehmen. In unserer Familie ist der Song so was wie der Start in die Adventszeit und wichtiger Teil all der Weihnachtsrituale, die noch kommen werden.