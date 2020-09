Fahrrad XXL Feld in Sankt Augustin : Der Neubau lässt auf sich warten

Sankt Augustin Fahrrad XXL Feld in Sankt Augustin möchte sein Fachgeschäft erweitern. Dafür muss der Regionalplan angepasst werden. Doch von der Bezirksregierung komme nicht genug Unterstützung, kritisiert der Erste Beigeordnete der Stadt Sankt Augustin.

Das Fahrradfachgeschäft Fahrrad XXL Feld in Sankt Augustin will erweitern. Nach dem Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss hat nun auch der Stadtrat der hierfür notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung eines Bebauungsplans zugestimmt. Dass die Unternehmerfamilie bald mit den Baumaßnahmen beginnen kann, ist aber unwahrscheinlich.

Bezirksregierung fordert Beteiligung der Stadt Köln

Die größere Hürde zum Bau liegt aber in Köln, und das in mehrfacher Hinsicht, wie der Technische Beigeordnete Rainer Gleß jüngst im zuständigen Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss darlegte: Das Gewerbegebiet an der Einsteinstraße ist im übergeordneten Regionalplan als „Gewerblich industrieller Bereich“ (GIB) eingeordnet und müsste für die Erweiterung zum „Allgemeinen Siedlungsbereich“ (ASB) mit einem sogenannten Zielabweichungsverfahren verändert werden. Bei der Bezirksregierung Köln und dem bei ihr angesiedelten Regionalrat lasse man sich bei der Bearbeitung offenbar mehr Zeit als notwendig, kritisierte der Technische Beigeordnete: „Ich habe nicht das Gefühl, dass wir seitens der Bezirksregierung Köln in diesem Ansinnen unterstützt werden.“