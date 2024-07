Soziales Engagement in Sankt Augustin Darum braucht es Spielplatzpaten

Auf dem ersten Blick hat der Spielplatz in der Robert-Koch-Straße in Menden alles, was das Herz von Kindern höherschlagen lässt: Jungen und Mädchen laufen mit Wasserpistolen durch den Sandkasten, schaukeln auf den Hängematten und verstecken sich in dem kleinen Holzhaus. Doch Julia Weiß erkennt, dass noch nicht alles perfekt ist. Ein Spielgerät findet nur wenig Beachtung. Mit einer Spendenaktion möchte die Spielplatzpatin die Kletter-Rutsch-Kombination austauschen lassen.