Neues Quartier in Sankt Augustin : Die ersten Mieter im ziehen im neuen Jahr ein

Neues Quartier in Sankt Augustin

Die Investoren Jürgen Adolphs (links) und Christoph Schlechtriem auf der Baustelle im Quartier Urbane Mitte an der Südstraße. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Keine Verzögerungen, keine Schwierigkeiten – ein Jahr nach dem ersten Spatenstich im Quartier Urbane Mitte Sankt Augustin ist abzusehen, wann die ersten Mieter dort einziehen können. Die Investoren sind zufrieden.

Ein Jahr nach dem offiziellen ersten Spatenstich im Quartier Urbane Mitte an der Ecke Bonner Straße zur Südstraße laufen die Bauarbeiten dort auf Hochtouren. Im rückwärtigen Bereich des früheren Bauhof-Areals wurden eine große Tiefgarage und darüber zwei Wohngebäude für künftig insgesamt 22 barrierefreie und öffentlich geförderte Wohnungen hochgezogen.

Und auch der nächste große Bauabschnitt ist kurz vor der Fertigstellung: die Tiefbauarbeiten für den zweiten großen Bauabschnitt, ein Wohn- und Geschäftshaus an der Südstraße. Rund 16,5 Millionen Euro investieren die beiden Investoren Jürgen Adolphs und Christoph Schlechtriem in das Quartier. Beide zeigen sich ein Jahr nach dem ersten Spatenstich mit der Entwicklung sehr zufrieden. „Wir sind unserem Zeitplan voraus“, sagt Adolphs bei einer Baustellenbesichtigung.

Zur Erschließung der beiden Wohngebäude, die im kommenden Jahr bezogen werden sollen, ließen die Investoren eine neue Zufahrt von der Bonner Straße bauen – einschließlich einer Linksabbiegerspur für aus Bonn kommende Autos. Auch die Anpassungen des Geh- und Radweges an der Einfahrt zahlten sie selbst. Das vordere Wohn- und Geschäftshaus, dass in seiner Gestalt das gegenüberliegende Kreissparkassengebäude zu einer Art Stadttor ins Zentrum ergänzen soll, wird zukünftig über eine Tiefgaragenzufahrt an der Südstraße erschlossen.