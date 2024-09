Neue Episode „Akte Rheinland“ Die „Kanzlerbande“ hielt zwölf Jahre lang die Polizei in Atem

Es ist später Nachmittag und schon dunkel an diesem Montag in dem kleinen Ort Nastätten in Rheinland-Pfalz, als der Leiter der Sparkassenfiliale ein ungewöhnliches Geräusch hört: Es hört sich an, als würde ein Motorrad direkt in die Bank hineinfahren. Und genau das ist passiert: Ein Mann, schwarz gekleidet und mit einem Integralhelm auf dem Kopf, rast auf einer Enduro-Maschine die Rollstuhlrampe hinauf, durch die Eingangstüren, und parkt die Maschine mit laufendem Motor mitten im Schalterraum. Sein Komplize, wie er selbst fast zwei Meter groß, schwarz gekleidet, mit Helm auf dem Kopf, hat ihm die Eingangstür aufgehalten. Bewaffnet mit einer Pistole und einem Sturmgewehr, schreit er nun: „Überfall!“ Unter massiver Bedrohung öffnen die Angestellten schließlich die Tresore. Die Räuber stopfen Bündel von Geld in ihre Taschen. Mit 887.400,46 D-Mark fliehen sie so, wie sie gekommen sind: schnell, ruhig, unerkannt.