Lachssprung in Sankt Augustin : Die Lachse an der Buisdorfer Fischtreppe springen noch nicht

Auf dieser Fischtreppe springen die Lachse von Becken zu Becken, um das Gefälle des Buisdorfer Wehrs zu überwinden. Foto: Scarlet Schmitz

Sankt Augustin Am Buisdorfer Wehr warten seit einigen Tagen gespannt die Naturfotografen: Ab Ende September kehren die Lachse aus dem Nordatlantik in ihr Geburtsgewässer zurück, um dort ihre Eier abzulaichen. Experten erklären uns, was nötig ist, damit sie kommen und wie sie es über das Wehr schaffen.