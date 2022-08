Denkmalschutz in Sankt Augustin : Die Mendener sorgen sich um eins der letzten Fachwerkhäuser

Mendener sorgen sich um die Zukunft des unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkhaus an der Siegstraße. Foto: Nadine Quadt

Sankt Augustin Das an der Siegstraße gelegene Fachwerkhaus gehört seit Jahrhunderten zu Menden. Inzwischen ist das unter Denkmalschutz stehende Gasthaus in Sankt Augustin aber sichtlich in die Jahre gekommen. Seit einem Eigentümerwechsel sorgen sich viele Mendener, dass es abgerissen werden könnte.

Es hat eine bewegte Geschichte, das alte Fachwerkhaus an der Siegstraße in Menden: Nach dem Anfang als Herberge für Fuhrwerke avancierte es im 19. Jahrhundert zum Gasthaus „Zur Siegfähre“ und beherbergte in den folgenden Jahren ganz unterschiedliche Gaststätten und Restaurants. Das letzte, ein Steakhaus, hat Ende des vergangenen Jahres geschlossen, seit dem Frühjahr hat das Gebäude zudem einen neuen Eigentümer. Seither sorgen sich viele Mendener um die Zukunft des Hauses, das unter Denkmalschutz steht.

„Im Dorffunk hält sich das Gerücht, dass der neue Eigentümer es abreißen will“, sagt Ortsvorsteherin Gudrun Burk. Viele hätten sich deswegen an sie gewandt. Darunter auch Andreas Fey, der vor ein paar Jahren unweit des alten Gasthauses mit dem an der Siegburger Straße gelegenen Könsgenhof selbst ein Denkmal saniert hat. „Es ist eines der geschichtsträchtigsten Häuser in Menden“, hebt Fey hervor. „Und eines der wenigen, die wir noch haben“, ergänzt Gudrun Burk. Deswegen liege es ihnen am Herzen, es zu erhalten – wie auch vielen Mendenern.

Dafür müsse das Haus dringend saniert werden, so Burk. Vor etwa zwei Jahren sei ihr aufgefallen, dass das Dach des Gebäudes an einer Stelle durchhängt. „Damals wurden Baustützen aufgestellt, um es vor einer möglichen Einsturzgefahr zu sichern“, erzählt die Ortsvorsteherin. Der Gastbetrieb des inzwischen geschlossenen Steakhauses sei dadurch eingeschränkt gewesen. Auch der persische Imbiss, der im an der Ecke Siegstraße/Siegburger Straße gelegenen Gebäudeteil lag, ist mittlerweile geschlossen. „Der Inhaber erzählte, dass sein Mietvertrag nicht verlängert wurde, da das Gebäude in dem Zustand nicht mehr zu vermieten sei“, berichtet Andreas Fey. Umso mehr wundere viele Mendener, dass nun ein neu angebrachtes Werbeschild einer Pizzeria von einer nahen Neueröffnung kündet.

Unterstützung für neuen Eigentümer

Ortsvorsteherin Gudrun Burk und Andreas Fey setzen sich dafür ein, dass das Denkmal an der Siegstraße ebenso instand gesetzt wird wie Fachwerkhäuser nahe des Ehrenmals. Foto: Nadine Quadt

„Ich habe versucht, Kontakt zum neuen Eigentümer aufzunehmen“, sagt Gudrun Burk. Verbunden mit der Hoffnung, die Mendener durch Informationen aus erster Hand beruhigen zu können. Bislang habe dieser sich aber noch nicht bei ihr gemeldet. Ähnlich ist es Andres Fey ergangen. „Ich habe ihm meine Unterstützung angeboten“, sagt er. Schließlich habe er mit seinem Könsgenhof viele Erfahrungen mit der Sanierung eines Denkmals sammeln können. Das zu erhalten, sei im Übrigen die Pflicht eines Denkmaleigentümers, ergänzt Burk. So stehe es im Denkmalschutzgesetz.

„Die Bauaufsicht ist im ständigen Kontakt mit dem neuen Eigentümer“, sagt Robert May aus der Pressestelle der Stadt Sankt Augustin, auf Nachfrage. Gegenüber der Denkmalbehörde habe dieser versichert, dass es nicht seine Absicht sei, das Gebäude abreißen zu lassen. Im Gegenteil: „Er plant, es von einer Fachfirma kernsanieren zu lassen“, so May. Anschließend solle das Haus wieder seine ursprüngliche Nutzung erhalten, nämlich eine Kombination aus Gastronomie im Erdgeschoss und Wohnen im Obergeschoss. Stadt und Eigentümer seien diesbezüglich regelmäßig im Austausch.