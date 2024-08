Urteil am Amtsgericht Siegburg Die Prügelei endete mit einer Geldstrafe

Erst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung und gegenseitigen Beschimpfungen, dann schlug einer der Kontrahenten zu. Allerdings mit einer Bierflasche in der Hand. Deshalb landete er wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht in Siegburg, wo er sich vor Richterin Seda Sabiye Ataer verantworten musste. Und das bereits zum zweiten Mal. Denn in einer ersten Verhandlung wurde das Verfahren gegen den 63-Jährigen gegen eine Geldzahlung vorläufig eingestellt. Da er die Zahlung nicht leistete, wurde nun erneut verhandelt.