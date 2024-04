Radfahren in Sankt Augustin Die Stadt baute drei Straßen zu Fahrradstraßen um

Als nächstes will die Stadt Sankt Augustin die Dornierstraße zur Fahrradstraße umbauen. Dazu müsse zunächst aber die notwendige grundlegende Sanierung abgeschlossen werden. Damit, so die Stadt, stehe Radfahrern dann auf der gesamten Strecke vom Stadtzentrum in Sankt Augustin bis nach Bonn eine hochwertige Fahrradroute zur Verfügung.