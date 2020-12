Stadtwald von Sankt Augustin : Die Tage der Fichte im Pleiser Wald sind gezählt

Mit schwerem Gerät werden die geschlagenen Fichten aus dem Wald geholt und für den Transport in Sägewerke vorbereitet. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Jahrzehntelang galt die Fichte als „Brotbaum der Forstwirtschaft“, schnell wachsend und ertragreich. Doch die Hitze und Trockenheit der vergangenen Sommer und vor allem der Borkenkäfer hat den Bäumen schwer zugesetzt. Im Pleiser Wald fallen die Bäume jetzt großflächig.



Von Thomas Heinemann

Der Lärm dröhnender Kettensägen und das Krachen fallender Bäume zeugen im Pleiser Wald vom Ende der Ära der Fichte: Jahrzehntelang galt sie als „Brotbaum der Forstwirtschaft“, schnell wachsend und ertragreich. In nahezu jedem gezimmerten Dachstuhl ist ihr Holz zu finden, aber auch in jeder Forstwirtschaft steht sie in großer Population. Die seit wenigen Jahren in Heerscharen in Wäldern einfallenden Borkenkäfer haben mit den durch Dürre gestressten Bäumen leichtes Spiel gehabt. „Eigentlich war es unser Ziel, im Pleiser Wald die Fichte mittelfristig zu entfernen und durch heimische Laubbäume zu ersetzen“, erklärt Revierleiter und Revierförster Gerhard Pohl von Wald und Holz NRW. „Die Natur hat unseren Plänen einen radikalen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Was das bedeutet, zeigt Gerhard Kasper, Diplom-Forstwirt und Leiter des städtischen Büros für Natur- und Umweltschutz, anhand eines Lageplans, auf dem die Fichtenbestände markiert sind. Die meisten der 70 Jahre alten Bäume wurden und werden gefällt. Spätestens zwei Jahre nach einem starken Borkenkäferbefall steige die Bruchgefahr der Bäume erheblich. So seien sichere Fällungen kaum möglich, sagt Kasper, während Arbeiter mit Kettensägen und einem großen Greifbagger auf knapp zwei Hektar Waldfläche Fichte um Fichte niederlegen, von Ästen befreien und sauber für den Transport in regionale Sägewerke stapeln, wo das Holz später vermarktet wird.

Waldreiche Stadt Stieleichen und Hainbuchen statt Fichten Etwa zwölf Prozent des Sankt Augustiner Stadtgebietes sind bewaldet. Insgesamt 50 der 80 Hektar städtischen Waldes befinden sich im Pleiser Wald. Auf rund 10 Hektar, etwa 12,5 Prozent des Stadtwaldes, standen und stehen derzeit Fichten, von denen nun knapp zwei Hektar befallener Fläche gefällt werden. Die Fällungen sollen bis zum Januar andauern und machen Sperrungen der Spazierwege im Wald notwendig. 1,3 Hektar werden im Frühjahr 2021 mit Stieleichen und Hainbuchen neu bepflanzt. Weitere Flächen werden mit Naturverjüngung bewaldet. Die Stadt schätzt, im nächsten Jahr weitere Fichten fällen zu müssen. hth

Fichten wird es nicht mehr geben

„Hier wird es zukünftig keine Fichten mehr geben“, resümiert der studierte Forstwirt. „Wir werden nach Abschluss der Arbeiten die Flächen mit Stieleichen und Hainbuchen bepflanzen. An anderen Stellen finden sich auch Ebereschen, Birken und Ahorn als Naturverjüngung und an den Rändern werden wir voraussichtlich Kirschen anpflanzen.“ Dem Wald eine Zukunft zu geben, das sei derzeit die große Herausforderung, erklären Pohl und Kaspar bei einem Rundgang durch den Wald, der im Wesentlichen vier Anforderungen bedienen solle: Land- und Bodenschutz, Freizeitwert für Erholungssuchende, dazu der Natur- und Artenschutz und zuletzt auch Forstwirtschaft.

Letzterem hat der Borkenkäferbefall stark zugesetzt: Die nur wenige Millimeter großen Käfer fressen sich in die Borke der Bäume und paaren sich dort. Die Nachkommen fressen sich waagerecht wie ein Spinnennetz durch die Borke und zerstören dabei vereinfacht gesagt die für den Baum lebenswichtigen Versorgungskanäle für Wasser und Nährstoffe. Kommt Dürre dazu, fehlt den Bäumen das Wasser, um ausreichend Harz zu produzieren, mit welchem vitale Bäume kleinere Borkenkäfer-Angriffe in Schach halten können.

Förster setzen auf Stieleichen und Hainbuchen

Tatsächlich habe der Wald anfangs kein echtes Dürreproblem gehabt, erklärt Revierleiter Gerhard Pohl. „Ziemlich nah unter dem Boden liegt eine dicke Tonschicht, die das Wasser nicht versickern lässt. Diese Schicht hat die Bäume gut mit Wasser versorgt und bewirkt, dass die Fichten in den ersten Jahren noch recht gut mit dem Borkenkäfer zurechtkamen und wir erst jetzt mit der massiven Ausbreitung zu kämpfen haben.“