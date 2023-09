Karneval in Sankt Augustin Die Weiberfastnachtsparty kommt erst 2025 zurück

Die Ampel-Kooperation von SPD, Grünen und FDP hatte den Antrag auf Prüfung im August in den Jugendhilfeausschuss eingebracht. Sie hatte bereits auf eine Neuauflage der Weiberfastnachtsparty in der kommenden Session gehofft. Allerdings sei das Angebot „mit Alleinstellungsmerkmal im Rhein-Sieg-Kreis“ nur mit hohem personellem und finanziellem Aufwand zu leisten, so die Stadtverwaltung. Deshalb müsse zunächst die Frage geklärt werden, wer die Veranstalterrolle übernehme. Die Verwaltung habe unter anderem Gespräche mit dem Stadtjugendring geführt. Der hatte mitgeteilt, dass er sich, wie in der Vergangenheit, gerne bei der Planung und Durchführung der Party einbringe. Auch Karnevalsvereine und Schülervertretungen der weiterführenden Schulen hatte die Stadtverwaltung angefragt.