Sankt Augustin : Mit Haftbefehl gesuchter Mann bei Diebstahl erwischt

Ein 28-Jähriger wurde in Sankt Augustin beim Diebstahl erwischt (Symbolbild). Foto: DPA

Sankt Augustin Ein von der Polizei gesuchter 28-Jähriger ist in Sankt Augustin beim Diebstahl in einem Supermarkt ertappt worden. Jetzt muss er in Haft.



Nachdem er beim Stehlen in einem Supermarkt in Sankt Augustin erwischt wurde, muss ein 28-Jähriger in Haft. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stellten die Beamten bei der Festnahme des Ladendiebs am Dienstag fest, dass der Mann bereits per Haftbefehl, ebenfalls wegen Ladendiebstahls, gesucht wurde.

Demnach war der aus Sankt Augustin stammende Mann 2020 in Rheinland-Pfalz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da der 28-Jährige die Summe bis heute nicht beglichen hatte, soll er nun ersatzweise eine Haftstrafe absitzen. Ob diese durch den erneuten Diebstahl verlängert werde, müsse abgewartet werden, hieß es.

(ga)