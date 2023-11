Diebstahl in Troisdorf vereitelt Tatverdächtige warfen entwendete Brieftasche zurück auf die Straße

Die Tatverdächtigen setzten ihre Flucht nach Angaben der Beteiligten jedoch in Richtung Hellweg weiter fort. Der Bestohlene versuchte daraufhin vergeblich die Beifahrertür des Opels im Laufen zu öffnen und wurde stattdessen einige Meter auf der Fahrbahn mitgeschleift. Offensichtlich verfehlte dieser Versuch dennoch nicht seine Wirkung: Eine der Tatverdächtigen schmiss in der Folge das gestohlene Portemonnaie aus dem Autofenster auf die Straße, bevor der Opel unerkannt, aber ohne Beute weiter in Richtung Hellweg davonfuhr.