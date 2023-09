Kräutersuche in Sankt Augustin Diese essbaren Pflanzen findet man in Wald und Wiesen

Anders das Gänsefingerkraut. „Das benutzte ich wenig in der Küche, weil es recht herb schmeckt“, sagt die Biologin. In einer Quiche oder im Spinat könne man es aber gut verwenden. Und schon hält sie die nächste Pflanze in der Hand: „Hirtentäschel kann man als ganze Pflanze essen“, so Sonja Schirdewahn. Früher haben die Menschen Pflanzenteile auf Wunden gelegt, um Blutungen zu stillen. „Wenn wir nur die Blätter ansehen, könnte es auch ein kleiner Löwenzahn sein“, sagt sie. Soviel Hirtentäschel, Vogelmiere und Purpurnessel wie auf diesem Sankt Augustiner Feld habe sie noch nie an einer Stelle gesehen, fügt sie hinzu.