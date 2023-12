Jahresrückblick 2023 Diese Katastrophe ereignet sich im Juni in Niederpleis

Sankt Augustin · Beim Brand in einem Motorradgeschäft in Sankt Augustin sterben zwei Feuerwehrleute. Zur Gedenkfeier für Magda und Michael kommen Feuerwehren aus ganz Deutschland in die Stadt.

30.12.2023 , 11:00 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehr am 18. Juni in Sankt Augustin-Niederpleis. Was den Großbrand auslöste, bleibt ungeklärt. Foto: Ralf Klodt

Herbert Maur, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin, sprach vom tragischsten Unfall in der Feuerwehrgeschichte der Stadt. Bei dem Einsatz in einem brennenden Motorradladen mit angeschlossener Werkstatt waren am 18. Juni im Stadtteil zwei junge Feuerwehrleute, Magda und Michael, ums Leben gekommen.