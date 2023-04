Dorfkrug in Sankt Augustin Die Kneipe mit der Quetsch

Leni Körner ist nicht nur selbst ein Urgestein in Sankt Augustin, sie schuf gemeinsam mit ihrem Mann Engelbert auch einen gesellschaftlichen Mittelpunkt ihres Stadtteils: 1983 eröffnete das Ehepaar den „Dorfkrug“ in der Boelckestraße, und auch nach 40 Jahren ist die Gaststätte in Sankt Augustin noch eine Institution. „Wir mussten den Leuten das Bier durch unsere Wohnung nach draußen bringen, weil drinnen schon alles voll war“, erinnert sich Leni Körner an den Eröffnungstag. Anders als Menden war Sankt Augustin-Ort damals kein dicht besiedeltes Schankwirtschafts-Gebiet. So etablierte sich der „Dorfkrug“ schnell als wichtiger Treffpunkt im Kern des Ortes. „Es war eine Eröffnung, so groß, wie sie hier im Ort zuvor noch nie einer gesehen hatte“, sagt Leni Körner.