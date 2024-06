Asklepios Klinik Düsseldorf lehnt Geburtsstation in Sankt Augustin ab

Sankt Augustin · Im Anhörungsverfahren zur medizinischen Versorgung in NRW ist eine weitere Geburtsstation in der Region abgelehnt worden. Die kommissarische Geschäftsführerin der Kinderklinik in Sankt Augustin, Stefanie Wied, will aber nicht aufgeben. Und sie hat noch mehr Sorgen um das Krankenhaus.

21.06.2024 , 17:15 Uhr

Beim Verfahren um Leistungsgruppen der medizinischen Versorgung geht es auch um die Zukunft der Asklepios Kinderklinik. Foto: Dylan Cem Akalin