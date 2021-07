Sommerserie „Rheinische Landpartie“ : Ein Bauernhof zum Anfassen

Daria Nordhorn (r) füttert zusammen mit ihren jungen Besuchern die Hühner. Foto: Meike Böschemeyer

Serie Sankt Augustin Mit einem Streichelzoo als Geschenk zur Hochzeit fing alles an, inzwischen betreibt Daria Nordhorn mit ihren Burgzwergen in Sankt Augustin einen kleinen Erlebnisbauernhof. Mit dem will sie Kindern vor allem Wertschätzung gegenüber Tieren vermitteln.