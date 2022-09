Pflanzaktion der Evangelischen Kirche : Ein „Baum der Hoffnung“ für die Hochschule in Sankt Augustin

Sankt Augustin Mit einer Pflanzaktion will Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, ein Zeichen setzen. Sieben Apfelbäume an sieben Orten sollen die Menschen zum Lebenswandel bewegen. Den Anfang machte die Hochschule in Sankt Augustin.

Asta will den Baum versorgen

Im Verlauf der Aktion werden weitere Apfelbäume gepflanzt: Auf zwei Kirchengrundstücken in Duisburg sowie einem Friedhof in Mönchengladbach, an einem Kindergarten in Bonn, am Haus der Stille in Rengsdorf und auf einem Kirchengrundstück in Aachen. „Sollten wir die letzten Menschen sein, ist die Schöpfung es wert, sie zu erhalten“, sagte der Präses.