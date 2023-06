Lesung „Zu Gast auf dem Sofa“ in Sankt Augustin Ein verdrängtes Kapitel wird wieder lebendig

An die verdrängte Vergangenheit in seiner Heimat erinnern Spuren nur, wenn man weiß, dass es sie gibt und wo sie zu finden sind. So zum Beispiel der Davidstern hinter der Tapete im Haus von Eva Greif, einer Freundin des Autors. In die Häuser zogen nun katholische Familien, darunter auch die Familie von Alois Berger. Aufgewachsen in Wolfratshausen wurde das frühe Leben von Berger vom Katholizismus bestimmt. Über Juden habe man nur an Ostern gesprochen: „Dann erinnerten die Pfarrer daran, dass es Juden waren, die vor knapp 2000 Jahren unseren Herrn Jesus ans Kreuz schlagen ließen.“