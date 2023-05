Einbruch in Sankt Augustin Das ist zu tun, wenn der Einbrecher vor einem steht

Am vergangenen Samstag wurde in Niederpleis in Sankt Augustin bei einem Ehepaar eingebrochen. Die beiden waren während des Einbruchs zu Hause und die Einbrecher verletzten sie laut Polizei mit einem Messer so schwer, dass beide in ein Krankenhaus gebracht wurden. Dass das außergewöhnlch ist, erläutert Maximilian Reese, Sprecher der Polizei des Rhein-Sieg Kreises. Die meisten Einbrüche werden nach seiner Erfahrung verübt, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind.