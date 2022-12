Einbruch in Kindergarten : Polizei rettet Kindern in Sankt Augustin den Nikolaustag

Polizisten in Sankt Augustin sorgten nach dem Diebstahl von Schoko-Nikoläusen in einem Kindergarten schnell für Ersatz. Foto: Polizei Rhein-Sieg

Sankt Augustin Einbrecher haben in Sankt Augustin-Meindorf in einem Kindergarten die Schoko-Nikoläuse der Kinder mitgenommen. Nicht der einzige Fall in diesen Tagen - und wieder sorgte die Polizei für Ersatz und leuchtende Kinderaugen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das zweite Mal innerhalb von zwei Tagen haben Einbrecher die Schokolade von Kindergarten-Kindern in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis gestohlen. Nach dem Diebstahl am Montag in Bonn sind nun noch unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in einen Kindergarten an der Johann-Quadt-Straße in Sankt Augustin-Meindorf eingebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hebelten die Einbrecher die Terrassentür des Kindergartens auf und stahlen zwei Laptops, Musikboxen sowie die Weihnachtsmänner aus Schokolade, die für die Kinder am Nikolaustag bereitstanden. „Während der Tatortaufnahme herrschte bei den Kindern eine große Trauer über die gestohlenen Schokonikoläuse“, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Kurzerhand kümmerten sich die Polizisten selbst um Ersatz und besorgten drei Paletten Schoko-Weihnachtsmänner. Diese übergaben sie den Kindern, die wiederum als Gegenleistung versprachen, „die Umgebung der Tagesstätte im Blick zu behalten, um potenzielle Einbrecher dingfest zu machen und vielleicht auch die heiß begehrte Schoko-Beute zurückzubekommen“.

Doch alleine auf die aufmerksamen Kinder will sich die Polizei nicht verlassen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Wer zwischen Montagabend, 17.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, etwas Auffälliges im Bereich der Johann-Quadt-Straße in Meindorf beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter 02241/5413321 melden.

Auch am Montag in Bonn sorgte schließlich ein Polizist dafür, dass die Kinder am Nikolaustag kleine Geschenke erhielten. Auch hier auf dem Brüser Berg stahlen Einbrecher die bereits gefüllten Adventsstrümpfe der Kinder einer Kita. Der Bezirksbeamte Andreas Sommer sorgte für Ersatz - und leuchtende Kinderaugen.

(ga)