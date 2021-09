Pläne für Wissenschafts- und Gründerpark in Sankt Augustin : Eine Initiative setzt sich für den Butterberg ein

Pläne für Wissenschafts- und Gründerpark in Sankt Augustin

Sankt Augustin Der Sankt Augustiner Biologe Andreas Fey möchte, dass sein Bürgerantrag mit einer weiteren Variante für die Babauung des Butterbergs zum behandelt wird. Die Stadt will den Antrag im Beteiligungsverfahren berücksichtigen.

Das Plakat fällt auf dem Areal zwischen Sankt Augustiner Freibad und Hochschule Bonn-Rhein-Sieg sofort ins Auge: Auf einem großen Banner wirbt die neu gegründete „Initiative für naturnahe und schonende Bebauung am Butterberg“ für sich und ihre Ziele. Die haben sie schon in ihrem Namen fest verankert: Sie möchten, dass sich die auf dem Gelände geplanten Gebäude maßvoll in die sie umgebende, schützenswürdige Landschaft einfügen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) plant, dort zwei Institute anzusiedeln.