Einkaufen zu Ostern Bei diesen Hofläden gibt es Eier aus der Region

Die Eier vom Bauerngut Schiefelbusch in Lohmar wurden 2013 von der Stiftung Warentest als regionales Lebensmittel ausgezeichnet. Seitdem hat sich dem Landwirt zufolge an der Hühnerhaltung nichts geändert. 6000 Legehennen können in Bodenhaltung zu jeder Zeit einen überdachten Außenbereich nutzen. Sie bekommen Futter aus eigener Herstellung. Die Hennen legen so täglich rund 5000 Eier, dabei sind weiße und braune. Die Eier vom Bauerngut Schiefelbusch gibt es in rund 40 Supermärkten in der Region zu kaufen. Derzeit werden die Eier für Ostern in einer Anlage in Breckersfeld gefärbt. Landwirt Albert Trimborn (63) gibt noch einen Tipp: „Die kleinen Eier schmecken meist am besten, da sie viel Dotter haben. Darin liegt der Geschmack.“