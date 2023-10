App der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Einkaufsassistent hilft blinden Menschen im Supermarkt

In den meisten Supermärkten müssen blinde und seheingeschränkte Menschen eine Reihe von Barrieren überwinden: Sie müssen sich zunächst einmal in den Gängen orientieren. Das wird erschwert durch zusätzlich aufgestellte Sonderangebote oder Produkte, die woanders hin geräumt wurden. Haben sie das richtige Regal gefunden, sind die Verpackungen in Material und Form sehr ähnlich.