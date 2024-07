Einkaufszentrum in Sankt Augustin Im Obergeschoss der Huma sind derzeit die Bauarbeiter

Für die Outlet-Fläche wünscht Hurler sich eine Mischung aus Mode, Sportbekleidung und Lifestyle-Marken. Aus dem Food-Court soll ein „integrierter Food-Bereich“ werden, „Verweilzonen, Insta-Points und Pop-up-Flächen“ verspricht das Konzept ebenso, das die großen Marken nach Sankt Augustin locken soll. Denen stehen insgesamt 9000 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung, die in etwa 40 Mieteinheiten ab 50 Quadratmeter aufwärts eingeteilt werden sollen. Damit, so die Hoffnung des Unternehmens, wird das Huma-Center so attraktiv, dass Kunden aus einem Umkreis von bis zu 90 Fahrminuten nach Sankt Augustin kommen.