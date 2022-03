Kolonne startet am Abend : Einsatzkräfte aus dem Rhein-Sieg-Kreis unterstützen in Köln

Foto: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Sankt Augustin Zahlreiche Einheiten des Katastrophenschutz treffen sich am Dienstagabend in Sankt Augustin. In einer großen Kolonne soll es dann nach Köln gehen um vor Ort bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zu unterstützen.



Auf dem Gelände der Kölner Messe wurden Betreuungsplätze für 1100 Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Als Hilfe vor Ort, wurden dafür Einheiten des Katastrophenschutzes aus dem Rhein-Sieg-Kreis angefordert. Dafür hat die Feuerwehr Sankt Augustin am Dienstagabend in Buisdorf einen Bereitstellungsraum eingerichtet, in dem Materialien und Einsatzkräfte organisiert werden können.

Wie Pressesprecher Sascha Lienesch erklärt, werden bis in die Abendstunden alle Einsatzkräfte aus dem Kreis dort eintreffen. Die Einheiten werden vor Ort registriert und in die Kolonnenaufstellung gebracht. Danach fährt der ganze Tross gemeinsam nach Köln. Für die Feuerwehr Sankt Augustin endet dann der Einsatz.

(ga)