Kinderbetreuung in Sankt Augustin Elternvertretern wollen stärker eingebunden werden

Die Elternvertreter im Jugendhilfeausschuss in Sankt Augustin wünschen sich eine bessere Zusammenarbeit mit Stadt und Politik. „Mit dem Jugendamt läuft es gut, aber beim Jugendhilfeausschuss würde man sich mehr Augenhöhe wünschen“, sagt Julia Weiß, die Vorsitzende des Jugendamtselternbeirates (JAEB) in Sankt Augustin. Die letzte Sitzung des JHA im Juni sei Anlass gewesen, sich als Eltern gemeinsam an einen Tisch zu setzen, erklärt Hinrich Pich, der als beratendes Mitglied für die Stadtschulpflegschaft im Jugendhilfeausschuss (JHA) sitzt. „Wir haben uns als Eltern von oben herab behandelt gefühlt.“