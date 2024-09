Heimat-Check des General-Anzeigers Erkenntnisse aus Sankt Augustin: Die Stadt ist beliebt

Insgesamt 888 Sankt Augustiner waren dabei: Menschen aus allen Ortsteilen zwischen 18 und 88 haben beim Heimat-Check Sankt Augustin mitgemacht – Fragen beantwortet, Einschätzungen gegeben und teilweise auch gesagt, was ihnen fehlt. Alles in allem: Die Sankt Augustiner leben gern in Sankt Augustin, wenn auch in einigen Orten noch lieber als in anderen. Besonders zufrieden mit ihrem Wohnort sind die Menschen in Hangelar, Meindorf und Birlinghoven.