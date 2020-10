Interkommunales Flächenmanagement : Erster Beigeordneter in Sankt Augustin plädiert für Zusammenarbeit

Sankt Augustin „Kooperationen werden immer wichtiger“ ist sich der Erste Beigeordnete der Stadt Sankt Augustin Rainer Gleß sicher. Er sieht viele Vorteile im interkommunalen Flächenmanagement und benennt Fehler der vergangenen Jahre. Außerdem stellte er das Projekt NEILA vor.

Die Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises, des Kreises Ahrweiler und die Stadt Bonn arbeiten zurzeit mit Partnern aus Wirtschaft und Bildung an einem Siedlungsentwicklungskonzept, um Freiflächen optimal und unter Berücksichtigung verschiedenster Bedürfnisse nachhaltig zu nutzen. Am Ende des Prozesses sollen die Ergebnisse im neuen Regionalplan münden, der die Entwicklung der Kommunen zwischen Aachen und Windeck, zwischen Köln-Chorweiler und Rheinbach für die nächsten 30 Jahre bestimmt.

„Die vom Land bis 2040 prognostizierten Wachstumssteigerungen von sechs Prozent für den Rhein-Sieg-Kreis und zwölf Prozent für die Stadt Bonn erfordern eine intensive Kooperation. Nachhaltige Stadtentwicklung geht über Grenzen hinweg“, so der Erste Beigeordnete. „Kommunale Planung hört an den Grenzen auf, die Probleme aber nicht.“

Und dass kommunale Kooperationen gut funktionieren können, zeigten auch andere Beispiele: Das Grüne C etwa, die Einführung eines kommunenübergreifenden Fahrradvermietsystems, oder die große zentrale Kläranlage in Menden an der A 59, an dem auch Siegburg, Königswinter, Hennef und Neunkirchen-Seelscheid beteiligt sind.