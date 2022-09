Unfall in Sankt Augustin : Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sankt Augustin Bei einem Verkehrsunfall in Sankt Augustin ist ein 54-jähriger Fahrradfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte ihn wohl wegen des starken Regens übersehen.

In Sankt Augustin ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Nach Angaben der Polizei wollte der 21-jähriger Autofahrer gegen 7.30 Uhr vom Busbahnhof kommend nach links auf die Bonner Straße in Richtung Siegburg abbiegen. Da ihm ein anderes Auto entgegenkam und er offenbar noch vor diesem abbiegen wollte, beschleunigte er seinen Kia. Dabei übersah er wegen des starken Regens jedoch den Fahrradfahrer, dessen Ampel am Überweg ebenfalls grün war, und erfasste ihn. Der 54-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall auf die Motorhaube aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und kam auf dem Asphalt zum Liegen.