Feuerwehr-Einsatz in Sankt Augustin : Familie erlitt Rauchvergiftungen bei Fritteusenbrand in der Küche

Wegen eines Fritteusenbrandes musste die Feuerwehr Sankt Augustin am Sonntagabend in die Meerstraße nach Mülldorf ausrücken. Foto: Ulrich Felsmann

Sankt Augustin Am Sonntagabend haben in Sankt Augustin-Mülldorf vier Familienmitglieder durch einen Fritteusenbrand in ihrer Küche Rauchvergiftungen erlitten.



Die Feuerwehr Sankt Augustin konnte am frühen Sonntagabend kurz nach ihrer Ankunft in der Meerstraße in im Ortsteil Mülldorf einen Küchenbrand nach wenigen Minuten löschen. Sie verhinderten dadurch größeren Schaden. Eine Fritteuse mit heißem Fett hatte laut Feuerwehrsprecher Sascha Lienesch Feuer gefangen.

Gegen 18:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Vier Angehörige einer Familie hatten nach dem Anruf in der Feuerwehrzentrale versucht, die brennende Fritteuse eigenhändig zu löschen. Dabei erlitten alle vier beteiligten Personen eine Rauchvergiftung.

Foto: Ulrich Felsmann

Als die Feuerwehr eintraf, hatte die Familie bereits die Wohnung verlassen. Nach einer ersten medizinischen Untersuchung vor Ort wurden alle verletzten Personen vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.