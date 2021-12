Domizil am Eibenweg : Familienberatungsstelle Sankt Augustin zieht in neue Räume

Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle Sankt Augustin befindet sich ab sofort am Eibenweg. Foto: Ingo Eisner

Sankt Augustin 44 Jahre lang residierte die Erziehungs- und Familienberatungsstelle Sankt Augustin in einem Gebäude an der Wehrfeldstraße. Dort wurden die Räume allerdings zu klein. Jetzt zog das Team um.



„Außer Gott vertraue ich nur der Familienberatungsstelle“, sagte eine Klientin, deren Name nicht genannt werden darf. Ein größeres Lob hätte die Frau, die bereits seit ein paar Jahren immer wieder den Rat der Fachkräfte der Augustiner Erziehungs- und Familienberatungsstelle sucht, nicht machen können. Die Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann dort Paarberatungstermine wahrnahm, sich aber auch bei Erziehungsfragen orientierte, kommt seit Anfang Dezember auch in die neuen Räume am Eibenweg.

44 Jahre lang residierte die städtische Beratungsstelle, die 1973 eröffnet wurde, in einem Gebäude an der Wehrfeldstraße. Dort wurden die Räume allerdings zu klein. Ein Investor baute das neue Haus am Eibenweg und die Stadt mietete für zehn Jahre das Erdgeschoss mit insgesamt 430 Quadratmetern Nutzfläche an, um dort die neuen Räume der Beratungsstelle einzurichten. Nebenan befindet sich eine Großtagespflege für insgesamt neun Kinder und auf den Etagen darüber wurden 23 sozial geförderte Wohnungen gebaut.

Platzmangel in der alten Beratungsstelle

Der Beigeordnete Ali Dogan freut sich über das neue Domizil. „In der alten Beratungsstelle war einfach zu wenig Platz. Schließlich ist das Beratungsteam mittlerweile gewachsen und die fachlichen Anforderungen an angemessene Beratungsräume waren dort einfach nicht mehr erfüllt“, sagt Dogan. Nicht ohne Grund hat die Stadt die Fachstelle direkt am Niederpleiser Kreisel angesiedelt. „Das ist ein Quartier mit vielen Herausforderungen“, sagt Dogan mit Blick auf den hohen Migrationsanteil der dort lebenden Bevölkerung. „Wir wollen hier an Ort und Stelle zugänglich sein“, so Dogan.

Wie wichtig die Augustiner Erziehungs- und Familienberatungsstelle ist, zeigen ein paar Zahlen. Laut Einrichtungsleiter Wolfgang Mersch haben allein 2020 insgesamt 2873 Beratungsgespräche stattgefunden. Im zurückliegenden Jahr wurden 634 Kinder und Jugendliche zur Beratung angemeldet. „Da ich gerne mit der gesamten Familie spreche, wurden auch Eltern und manchmal sogar Großeltern zu Gesprächen eingeladen“, sagt Mersch.

Das Angebot ist kostenlos

Sein Team besteht aus zehn Mitarbeitern, darunter Psychologen, Sozial- und Heilpädagogen sowie Assistenten. „Das Angebot ist komplett kostenlos, niederschwellig und wir sind bei den Gesprächen zur Verschwiegenheit verpflichtet“, sagt Mersch.

Die Probleme der Menschen seien laut Mersch komplexer geworden. Das habe sich durch Corona noch ein wenig verstärkt. Ein hoher Anteil sind Probleme, die durch Trennungen von Ehepartnern für die Betroffenen und ihre Kinder entstehen. Die Gründe für den Wunsch nach einem Beratungsgespräch reichen von Erziehungsfragen über psychosomatische Auffälligkeiten bis hin zu Missbrauch und Misshandlung.

Team berät auch in Schulen und Kitas

„Ziel der Beratung ist, die Elternkompetenz zu stärken und mit den Familienmitgliedern gemeinsam passende Lösungswege zu erarbeiten“, erklärt Mersch.

Das Team berät auch in Schulen und Kitas, hält dort zudem Fachvorträge bei Elternabenden. Einen Termin zum Erstgespräch erhält man bereits nach 14 Tagen. „Hier kann sich jeder hinwenden“, sagt Mersch.