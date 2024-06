Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Fantastische Welten aus Lego in Sankt Augustin

Das große Riesenrad fällt sofort ins Auge. Die zahlreichen Fahrgeschäfte sind in Bewegung und es herrscht eine Miniatur-Rummelplatzatmosphäre auf dem knapp sechs Meter langen Tisch, der im Foyer der H-BRS steht. Insgesamt acht Stunden Arbeit hat der 23-Jährige Mediengestalter Nico Lay aus Bergisch Gladbach am Freitag in den Aufbau dieser Lego-Anlage investiert. Am Wochenende präsentierte er den Besuchern der Ausstellung dann eine komplette Kirmeswelt aus genoppten Kunststoff-Klötzchen.