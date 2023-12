Konvoi von Lohmar nach Siegburg Landwirte setzen mit Lichterfahrt ein Zeichen der Hoffnung

Von einem Gänsehautmoment sprach Webers Frau mit Blick auf die festlich erleuchteten Traktoren, die sich am Samstagabend zunächst an der Jabachhalle Lohmar versammelt hatten. Aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis, aber auch aus den Nachbarkreisen waren sie dafür angereist. Auf ihrem Weg über Siegburg, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef, durch das Bröltal und Much bis nach Seelscheid legten sie insgesamt 60 Kilometer zurück. Rund sechs Stunden saßen sie dafür in ihren Fahrerkabinen, erwiderten die Grüße und das Winken der Menschen am Straßenrand und sammelten obendrein noch Spenden für die Asklepios Kinderklinik. Die lag wie in den Vorjahren auch auf der Route des Konvois, „um den Kindern eine Freude zu machen“, wie Weber sagt. „Einen Funken Hoffnung in die Welt zu tragen, ist nötiger denn je.“