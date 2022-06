Einsatz in der Jahnstraße : Feuerwehr löscht brennenden Dachstuhl in Sankt Augustin

Die Feuerwehr war am Freitagabend in Sankt Augustin im Einsatz. Foto: dpa/Robert Michael

Sankt Augustin In Sankt Augustin hat die Feuerwehr am Freitagabend in der Jahnstraße einen brennenden Dachstuhl gelöscht. Er war im Zuge von Arbeiten in Brand geraten.



Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Dachstuhlbrand in der Jahnstraße in Sankt Augustin ausgerückt. Der Dachstuhl war gegen 19.15 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen im Zuge von Arbeiten in Brand geraten, gab ein Sprecher der Feuerwehr an.