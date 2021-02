Brand in Sankt Augustin : Feuerwehr rettet Menschen per Drehleiter aus Wohnhaus

Auf der Mülldorfer Straße in Sankt Augustin stand am Dienstag eine Wohnung in Vollbrand. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Sankt Augustin stand am Dienstagmorgen in Vollbrand. Die Feuerwehr rettete mehrere Menschen per Drehleiter aus dem Haus. Der Rauchgeruch zog durch die ganze Stadt.



In einer Wohnung in einem Haus auf der Mülldorfer Straße in Sankt Augustin ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 7.30 Uhr stand die Wohnung in einem der Obergeschosse in Vollbrand. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, konnten sich einige der Bewohner über das Treppenhaus selbst aus dem Haus retten. Drei Bewohner mussten über eine Drehleiter aus dem Haus geholt werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Da es sich um einen ausgedehnten Wohnungsbrand handelte, war der Rauchgeruch bis in das Stadtzentrum Sankt Augustins wahrzunehmen. Eine Anwohnerin berichtete von Schreien der Bewohner des Hauses, die sie hörte. Gegen 8 Uhr war der Brand nach Angaben der Feuerwehr gelöscht.

